Курс доллара опустился до 55 рублей впервые с 2015 года

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 56 рублей и сейчас торгуется в районе 55,6 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как отмечает «Коммерсант», в последний раз американская валюта находилась на таком уровне в июле 2015 года.

Курс евро снизился до 58,3 рубля — это минимальное значение с мая 2015 года.

Российские власти рассматривают чрезмерное укрепление рубля как проблему. И для ее решения сперва снизили долю обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 80% до 50%, а после вовсе отменили это требование. Несмотря на это, рубль продолжил укрепляться.

Как поясняли аналитики изданию The Bell, новые правила о продаже валютной выручки начинают действовать не сразу — сперва экспортерам нужно продать уже полученную выручку по старым правилам, а отсрочка по ней действует 120 дней. Кроме того, некоторые экспортеры вынуждены продавать более половины выручки по другим причинам: для выплаты зарплат в рублях, уплаты налогов или из‑за опасения санкций.