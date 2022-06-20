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В российскую школьную программу включили признание ДНР и ЛНР

Семён Гудошников
Сегодня в 15:11

Институт стратегии образования Российской академии образования опубликовал примерную рабочую программу учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». Ее одобрило учебно-методическое объединение по общему образованию.

Среди прочего в программу курса включены «воссоединение Крыма с Россией», голосование по поправкам в Конституцию, борьба с пандемией и признание Кремлем ДНР и ЛНР. Как отмечает The Village, первые три темы уже входили в старую программу уроков.

Курс по новейшей истории России преподают школьникам девятых классов. Новую версию программы уже отправили преподавателям. Содержание тем, посвященных признанию ДНР и ЛНР, в программе не раскрывается.

По мнению авторов курса, учебный модуль должен помочь учащимся осознать «российскую идентичность» и привить уважение к «боевым подвигам и трудовым достижениям народа».

В конце апреля глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября в российских школах начнут проводить уроки, посвященные «военной спецоперации» на Украине. До этого руководитель ведомства сказал, что учебная неделя в школах будет начинаться с исполнения гимна и поднятия флага. Изучение истории Минпросвещения собирается ввести с первого класса, «чтобы сохранялась историческая память».

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