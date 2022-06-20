Фургон из киноадаптации «Скуби-Ду» выставили для бронирования на Airbnb

Совместная акция Airbnb и Warner Bros. приурочена к 20-летию фильма. В объявлении сказано, что фургон будет припаркован вдоль побережья Южной Калифорнии, поселиться в нем смогут три пары человек с 24 по 26 июня, а встретит их сам Лиллард.

Это первый случай в истории, когда в культовой The Mystery Machine может заночевать любой желающий. Стоимость — 20 долларов за ночь. Внутри фургона обустроят время 2002 года — к примеру, там будет последний альбом Sugar Ray на портативном проигрывателе.

Помимо самого фургона, гости смогут отдохнуть в гамаке или на диване и перекусить любимыми блюдами Шэгги и Скуби, в том числе хот-догами и гамбургерами.

Впервые мультсериал «Скуби-Ду» от Hanna-Barbera вышел на телеэкраны в 1969 году, но франшиза живет до сих пор. Оригинальное шоу рассказывало о приключениях корпорации «Тайна» — команды четырех подростков (Фред, Велма, Дафна, Шэгги) и говорящего пса Скуби-Ду (иногда к ним присоединялись другие персонажи), которая раскрывала «сверхъестественные» загадки по всей стране. В конце каждой серии выяснялось, что за загадками стоит какой‑то злодей, использовавший «сверхъестественное» как прикрытие своих преступлений.