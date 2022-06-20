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На «Пятнице!» выйдет социальное реалити от создателей «Пацанок»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:35

23 июня на телеканале «Пятница!» выйдет социальное реалити «Рабы любви» от создателей «Пацанок». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе канала.

Героинями проекта стали девушки — жертвы абьюза и сексуализированной эксплуатации, которые хотят изменить свою жизнь. Бывшие секс-работницы в течение восьми недель будут жить без алкоголя, сигарет и средств связи.

С ними будут работать психологи и коучи, а также сестры-наставницы: основатель движения секс-работников и тех, кто их поддерживает, «Серебряная роза» Ирина Маслова (в прошлом — секс-работница), психолог Анна Иотко, коуч и эксперт по личностному росту Кейт Деннис.

«Наш проект про то, как непросто и порой опасно быть женщиной в современной реальности. Каждая из участниц была жертвой абьюза или насилия. У многих не было возможности получить образование или устроиться на работу, благодаря которой они могли бы оплачивать свои счета и растить детей. Для всех них секс-работа — это выбор в состоянии отчаяния, потому что не могли, не знали или не умели по-другому. Но, как и все девушки, они мечтают о семье и женском счастье», — рассказала Деннис.

Проект «Рабы любви» поддерживает кризисный центр для женщин ИНГО. Он оказывает помощь совершеннолетним женщинам, столкнувшимся с различными формами гендерного насилия.

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