перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В российскую школьную программу включили признание ДНР и ЛНР 15:11
Пресс-материалы
На «Пятнице!» выйдет социальное реалити от создателей «Пацанок» 14:35
МИД РФ потребовал от Литвы отменить запрет на транзит грузов в Калининградскую область 14:24
Глава Минцифры: VPN-сервисы — это разумный компромисс, за который не будут наказывать 13:58
Россия впервые за 10 лет вошла в руководство Международного комитета Красного Креста 13:46
«Модный приговор»/YouTube
YouTube заблокировал аккаунты шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся» 12:20
Ямало-Ненецкий округ занял первую строчку в рейтинге самых благополучных регионов России 11:58
В Самарской области планируют возобновить производство самолетов 11:52
В Италии задержали обладателя «Оскара», режиссера Пола Хаггиса по подозрению в изнасиловании 10:59
Китай увеличил импорт нефти из России до рекордного размера 10:51
RoseBox/Unsplash
«Коммерсант»: «Яндекс.Маркет» и Ozon начали параллельный импорт товаров ушедших из России брендов 9:59
ФИФА планирует облегчить доступ трансгендеров к женским соревнованиям 9:50
Telegram запустил платную подписку Premium 8:57
Актер Бен Стиллер посетил Украину в качестве посла доброй воли ООН Вчера в 20:46
ТАСС: пленные командиры «Азова» находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве Вчера в 19:38
Умер Геннадий Бурбулис, на Украине запретили российскую музыку и другие новости дня
Вчера в 18:35 дайджест
Умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис Вчера в 18:20
В Молдавии запретят новостные программы из России Вчера в 16:38
petermir1975/Pixabay
Патриарх Кирилл: строительство храмов в России — это «божье чудо» Вчера в 16:33
Верховная рада запретила российскую музыку в украинских медиа и общественных пространствах Вчера в 15:38

Глава Минцифры: VPN-сервисы — это разумный компромисс, за который не будут наказывать

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:58

Государство не будет наказывать за пользование VPN-сервисами для обхода блокировок, но и не приветствует такую практику. Об этом в разговоре с РБК заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким‑то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс», — сказал он.

После 24 февраля и блокировки Facebook*, Instagram* и Twitter их аудитория сократилась на 80%, потому что пользователям «неудобно переключаться» — постоянно включать и выключать VPN, а российские сайты после кибератак стали пускать пользователей только с российским IP.

Также Шадаев подчеркнул, что запрет YouTube — «это самый последний шаг», который вдобавок лишит Россию «своей конкурентоспособной платформы», и власти «это четко понимают».

2 июня Роскомнадзор заявил, что в России блокируются VPN-сервисы, в том числе Proton VPN и NordVPN. Ведомство назвало средства обхода блокировок угрозой, сославшись на закон «О связи».

* Facebook, Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
драма
Бультерьер
Суровая спортивная драма Василия Быстрова
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
Люди
Максут Шадаев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить