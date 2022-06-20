Государство не будет наказывать за пользование VPN-сервисами для обхода блокировок, но и не приветствует такую практику. Об этом в разговоре с РБК заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким‑то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс», — сказал он.

После 24 февраля и блокировки Facebook*, Instagram* и Twitter их аудитория сократилась на 80%, потому что пользователям «неудобно переключаться» — постоянно включать и выключать VPN, а российские сайты после кибератак стали пускать пользователей только с российским IP.

Также Шадаев подчеркнул, что запрет YouTube — «это самый последний шаг», который вдобавок лишит Россию «своей конкурентоспособной платформы», и власти «это четко понимают».

2 июня Роскомнадзор заявил, что в России блокируются VPN-сервисы, в том числе Proton VPN и NordVPN. Ведомство назвало средства обхода блокировок угрозой, сославшись на закон «О связи».

* Facebook, Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.