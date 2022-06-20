В сети появился тизер «Чебурашки». Дядю Гену сыграл Сергей Гармаш

Вышел первый тизер полнометражного фильма «Чебурашка», в котором одну из главных ролей сыграл Сергей Гармаш. Картина выйдет 1 января 2023 года.

Действие развернется в далекой стране. В апельсиновой роще дядя Гена, которого сыграет Сергей Гармаш, но в своем — человеческом — образе, найдет ушастого Чебурашку, которого создали с помощью компьютерной графики.