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YouTube заблокировал аккаунты шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:20

YouTube заблокировал каналы медиагруппы «Красный квадрат», чьи шоу выходят на Первом канале. Об этом сообщает ТАСС.

Под блокировку попали такие передачи, как «Модный приговор», «Давай поженимся», «Кто хочет стать миллионером?» и другие проекты.

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube», — сказано в уведомлении видеохостинга.

8 марта Первый канал приостановил съемки «Модного приговора» из‑за того, что многие зарубежные магазины одежды в России закрылись.

«Одна из главных причин — закрытие на территории России всех модных магазинов, которые привозили нам товар с Запада, и невозможность переодеть героинь: нет соответствующих размеров, цветов и, конечно, фасонов», — сказал ведущий шоу Александр Васильев.

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