YouTube заблокировал аккаунты шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся»

YouTube заблокировал каналы медиагруппы «Красный квадрат», чьи шоу выходят на Первом канале. Об этом сообщает ТАСС.

Под блокировку попали такие передачи, как «Модный приговор», «Давай поженимся», «Кто хочет стать миллионером?» и другие проекты.

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube», — сказано в уведомлении видеохостинга.

8 марта Первый канал приостановил съемки «Модного приговора» из‑за того, что многие зарубежные магазины одежды в России закрылись.

«Одна из главных причин — закрытие на территории России всех модных магазинов, которые привозили нам товар с Запада, и невозможность переодеть героинь: нет соответствующих размеров, цветов и, конечно, фасонов», — сказал ведущий шоу Александр Васильев.