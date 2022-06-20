Ямало-Ненецкий округ занял первую строчку в рейтинге самых благополучных регионов России

Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг самых благополучных регионов России, составленный Фондом развития гражданского общества по данным Росстата. На втором месте — Москва, занимавшая в прошлом квартале пятую строчку.

Индекс благополучия Ямало-Ненецкого АО (в прошлый раз — 2-е место) составляет 5,04, у следующих за ним Москвы и Магаданской области (в предыдущем списке была лидером) — 4,13 и 4,06. В топ-10 также вошли Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Петербург, Республика Саха (Якутия) и Мурманская область.

Последние три места занимают Омская, Тульская и Астраханская области с индексом не более 2,28. Всего в рейтинге представлено 35 регионов.

Наиболее высокая средняя заработная плата в 1-м квартале 2022 года была в Чукотском АО (128,6 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (119,5 тыс. рублей) и Москве (114 тыс. рублей). На Чукотке также самая дорогая потребительская корзина — 32 тыс. рублей, следом идут Камчатка (28,8 тыс.) и Москва (27,7 тыс.).

Индекс благополучия — это отношение среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины (минимальной стоимости жизни). Чем выше отношение средней зарплаты по региону к стоимости минимального потребительского набора, тем выше позиция.

На сайте Росстата говорится, что средняя зарплата в России на март составляла 66 757 рублей.