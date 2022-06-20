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Китай увеличил импорт нефти из России до рекордного размера

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:51

Китай нарастил поставки нефти из России до рекордного уровня. Об этом пишет «Коммерсант».

Поставки российской нефти в Китай в мае выросли на 55% в годовом выражении и примерно на четверть в сравнении с апрелем.

В мае импорт, включая поставки, прокачиваемые по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан», и морские поставки из европейских и дальневосточных портов России, составил почти 8,42 млн тонн. Это равно примерно 1,98 млн баррелей в сутки.

По данным Reuters, главной причиной роста экспорта из России стали большие скидки на нефть. Таким образом, Россия оказалась на первом месте среди всех экспортеров, сместив Саудовскую Аравию на второе место.

13 июня стало известно, что страна заработала 93 млрд евро от экспорта ископаемого топлива за первые 100 дней «военной операции» на территории Украины. Доходы страны в основном обеспечивались за счет продажи сырой нефти (46 млрд евро), газа (24 млрд), нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля. Основными покупателями стали Евросоюз, Китай, Германия и Италия.

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