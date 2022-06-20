ФИФА планирует облегчить доступ трансгендеров к женским соревнованиям

Международная федерация футбола (ФИФА) подготовила проект регламента, который позволит обеспечить доступ трансгендерных женщин к соревнованиям. Об этом сообщает «Интерфакс».

Федерация планирует убрать порог уровня тестостерона для трансгендеров и разрешить им участвовать в соревнованиях в соответствии с их самоидентификацией.

Тем не менее, организация заявляет, что к женским турнирам не могут быть допущены спортсменки, которые «сохраняют над соперницами преимущество, полученное в результате того, что они родились и развивались как мужчины». Предполагается, что каждый такой случай будет рассматриваться комиссией из медиков, психологов, юристов и специалистов в области прав человека.

Ранее Международный союз велосипедистов понизил уровень допустимого тестостерона для участниц женского соревнования. Кроме того, был увеличен срок, в течение которого атлет должен держать этот уровень на необходимо низком уровне.

Теперь по правилам у спортсменок уровень тестостерона в течение двух лет должен оставаться на уровне до 2,5 наномоля. В норме у женщин тестостерон редко бывает выше двух наномолей, у мужчин — почти всегда выше 10 наномолей.