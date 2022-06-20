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«Коммерсант»: «Яндекс.Маркет» и Ozon начали параллельный импорт товаров ушедших из России брендов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:59

«Яндекс.Маркет» и Ozon начали принимать товары, ввезенные по параллельному импорту. Другие маркетплейсы прибегнут к нему, если начнется дефицит, пишет «Коммерсант» со ссылками на источники в компаниях.

«Яндекс.Маркет» ищет новые каналы поставок и расширяет направление прямого импорта, запущенное еще до «спецоперации», а также собирается развивать параллельный импорт. Первые партии товаров ушедших из России иностранных брендов в сегменте электроники и бытовой техники уже прибыли на склады онлайн-ретейлера, говорит собеседник.

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков рассказал, что маркетплейс тоже начал поставки с помощью параллельного импорта и уже ввез продукцию Apple. Компания планирует ввозить товары люксовых брендов холдингов LVMH и Kering, которые пока что приостановили продажи в России, но не ушли.

Источник из Wildberries рассказал, что компания начнет заниматься параллельным импортом самостоятельно, если возникнет дефицит товаров. Пока что ретейлер надеется, что ввоз полностью обеспечат продавцы площадки.

Эксперты полагают, что параллельный импорт поможет избежать контрафакта, но из‑за такой схемы увеличатся сроки, а стоимость подорожает на 5–50% в зависимости от категории товара и логистики. В первую очередь будут ввозиться бытовая техника и электроника, косметика, парфюмерия и одежда.

30 марта Михаил Мишустин легализовал параллельный импорт, разрешающий продавать в России товары без разрешения правообладателя. Позже Минпромторг подготовил список товаров для параллельного импорта, в который вошли одежда и обувь любых брендов, смартфоны Apple и Samsung, автомобили Tesla и Chrysler.

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