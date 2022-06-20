Telegram запустил платную подписку Premium, которая открывает доступ к дополнительным функциям мессенджера. Об этом компания объявила в своем блоге, а еще сообщила, что приложением пользуется более 700 млн человек в месяц.

Подписка позволит Telegram добавить то, о чем просили пользователи, и в то же время оставить «самый функциональный мессенджер на планете» бесплатным. Premium увеличивает все лимиты в приложении практически вдвое — ускоренная загрузка файлов объемом до 4 гигабайт и в два раза меньше ограничений в аккаунте.

У обладателей подписки также появится функция распознавания голосовых сообщений, уникальные стикеры и реакции, активные видеоаватары и значок подписчика, а также отключение рекламы и настройка чатов.

Пользователи iOS смогут купить Telegram Premium за 449 рублей в месяц, оплатив покупку с мобильного счета. А у владельцев Android сделать это не получится — в Play Store отключена оплата для пользователей из России.