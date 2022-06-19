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Актер Бен Стиллер посетил Украину в качестве посла доброй воли ООН

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:46

Актер и посол доброй воли Организации объединенных наций (ООН) Бен Стиллер приехал во Львов. Об этом сообщает Pravda.ru.

В тиктоке появилось видео с актером на центральной площади города возле памятника Тараса Шевченко.

Перед этим Стиллер посетил польский город Жешув, куда привез гуманитарную помощь для беженцев. «Каждый человек имеет право искать защиту. Кто бы, где бы, когда бы ни был», — написал артист в своих соцсетях.

30 апреля Львов посетила Анджелина Джоли. Ее заметили в местной кофейне, а позже актриса посетила вокзал, куда приезжают украинские беженцы. Там Джоли пообщалась с ними и волонтерами, а после этого отправилась в местный интернат.

В тот день в социальных сетях появился ролик, в котором актриса бежит в укрытие во время воздушной тревоги в городе.

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