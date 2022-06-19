Умер Геннадий Бурбулис, на Украине запретили российскую музыку и другие новости дня

На 77-м году жизни скончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис. В 1991 году он участвовал в подписании Беловежских соглашений.

С начала «спецоперации» с Украины, а также из ДНР и ЛНР в Россию вывезли 307 423 ребенка, сообщают в Минобороны. Всего за 115 дней военных действий в Россию эвакуировали 1 936 911 украинцев.

Верховная Рада запретила российскую музыку в украинских медиа и общественных пространствах. Также под запрет попала продажа книг из России, Беларуси и украинских территорий под контролем российских властей.

В новой стратегической концепции НАТО Россию назовут угрозой безопасности, а Китай — «вызовом ценностям». В действующем документе, принятом в 2010 году, Россия обозначена как партнер.

Microsoft запретила пользователям из России устанавливать Windows 11 и 10 с официального сайта. При попытке загрузки операционных систем с сайта компании возникает ошибка.

Испанская сеть Mango решила прекратить прямые продажи в России. Кроме того, компания уже договорилась с некоторыми местными партнерами о передаче 55 магазинов.

Суд в Крыму поставил снести автосервис, который отказал в облуживании грузовика якобы из‑за нарисованной на нем буквы Z. Постройку признали незаконной.

Spotify выпустил мини-фильм о поездке Кендрика Ламара в Гану. Четырехминутное видео приурочено к 35-летию рэпера и его недавно вышедшему альбому.

21 июня выйдет новый сингл калифорнийской рок-группы Weezer, но послушать его можно до официального релиза. Музыканты выпустили приложение Human Record Player, который позволяет это сделать — нужно только покрутиться вокруг себя.

TNT решил закрыть сериал «Сквозь снег» после четвертого сезона. «Проект получил признание критиков и оказал значительное влияние на постапокалиптический жанр, благодаря чему он навсегда останется в сердцах и умах фанатов», — сказано в заявлении канала.