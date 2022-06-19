Умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

В Баку на 77-м году жизни скончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис. Об этом сообщает ТАСС.

Его пресс-секретарь Андрей Марков подчеркнул, что смерть экс-госсекретаря была неожиданной. «Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос „Угроза глобальному миропорядку“», — добавил он.

Бурбулис был один из ближайших соратников Бориса Ельцина, первым вице-премьером правительства России, вице-губернатором Новгородской области и членом Совета Федерации.

В 1991 году он участвовал в подписании Беловежских соглашений между Беларусью, Украиной и Россией. В документе говорилось о прекращении существования Союза ССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).