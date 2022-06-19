В России продолжают строить храмы и церкви, в отличие от Европы и Америки, и это является «божьим чудом». Об этом заявил патриарх Кирилл после освящения Спасского собора в Пензе, передает ТАСС.
Он добавил, что сегодня Россия нуждается в «сосредоточении всей нации перед лицом огромных внешних опасностей».
Спасский собор был воссоздан на месте взорванного в 1934 году храма. Новый храм заложил в 1999 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II, на его строительство было потрачено около 1 млрд рублей из бюджета и за счет предпринимателей и прихожан.
На богослужении присутствовали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.
В 2020 году патриарх Кирилл говорил, что в сутки в России строится три храма. Тогда он сказал, что это возможно не из‑за обилия денег, а потому что народ «и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается».