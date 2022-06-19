В России продолжают строить храмы и церкви, в отличие от Европы и Америки, и это является «божьим чудом». Об этом заявил патриарх Кирилл после освящения Спасского собора в Пензе, передает ТАСС.

Нигде — ни в Европе, ни в Америке — новые храмы не строятся, они больше людям не нужны. Они закрываются, «перепрофилируются», как теперь говорят, причем иногда вместо храма — площадки для танцев и прочие какие‑то увеселительные учреждения. А мы, к ужасу того самого мира, который нас понять не может, строим божьи храмы. Мы — Россия XXI века. Ну разве это не божье чудо?

Он добавил, что сегодня Россия нуждается в «сосредоточении всей нации перед лицом огромных внешних опасностей».

Спасский собор был воссоздан на месте взорванного в 1934 году храма. Новый храм заложил в 1999 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II, на его строительство было потрачено около 1 млрд рублей из бюджета и за счет предпринимателей и прихожан.

На богослужении присутствовали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

В 2020 году патриарх Кирилл говорил, что в сутки в России строится три храма. Тогда он сказал, что это возможно не из‑за обилия денег, а потому что народ «и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается».