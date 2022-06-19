Верховная Рада запретила российскую музыку в украинских медиа и общественных пространствах

Верховная Рада запретила российскую музыку в медиа и общественных пространствах. Из информации на сайте украинского парламента следует, что «за» проголосовали 303 депутата из 450.

Запрещается публично исполнять и показывать «фонограммы, видеограммы и музыкальные клипы» людей, «которые есть или были в любой период после 1991 года гражданином [России]». Исключение сделали для произведений исполнителей, которые в настоящее время или на момент смерти были гражданами Украины или не имели гражданства.

В конце марта Украина опубликовала санкционный список с российскими певцами, актерами и журналистами — всего 47 человек, которые, как утверждается, поддержали «спецоперацию». Туда в частности вошли Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Владимир Машков.

Кроме того, Верховная Рада отдельным голосованием приняла закон о запрете импорта и распространения в стране книг и прочей издательской продукции из России, Беларуси и украинских территорий, находящихся под контролем России. За это отдали свой голос 306 депутатов.