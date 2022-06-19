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Группа Weezer предложила фанатам послушать сингл до релиза, но для этого нужно крутиться вокруг себя

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

21 июня выйдет новый сингл калифорнийской рок-группы Weezer, но послушать его можно до официального релиза. Музыканты выпустили приложение Human Record Player («Человеческий проигрыватель»), который позволяет это сделать.

Работает сервис так: нужно взять в руки телефон и начать крутиться вокруг своей оси, чтобы музыка заиграла. Можно ускоряться и замедляться — и тогда песня будет менять скорость, а можно крутиться в обратную сторону, чтобы трек начал проигрываться задом наперед.

В соцсетях можно найти тесты Human Record Player, в которых люди слушают еще не вышедший трек «Summer» с его помощью.

Задумка Human Record Player принадлежит интернет-художнику Брайану Муру, только до конца оценили ее не все. Четыре минуты кружения вокруг себя пришлось по нраву не всем, поэтому пришлось придумывать другие способы прослушивания — например, крутить телефон по столу вокруг пальца.

В январе Weezer выпустили альбом «OK Human». В пластинку вошли 11 песен.

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