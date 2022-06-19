Группа Weezer предложила фанатам послушать сингл до релиза, но для этого нужно крутиться вокруг себя

21 июня выйдет новый сингл калифорнийской рок-группы Weezer, но послушать его можно до официального релиза. Музыканты выпустили приложение Human Record Player («Человеческий проигрыватель»), который позволяет это сделать.

Работает сервис так: нужно взять в руки телефон и начать крутиться вокруг своей оси, чтобы музыка заиграла. Можно ускоряться и замедляться — и тогда песня будет менять скорость, а можно крутиться в обратную сторону, чтобы трек начал проигрываться задом наперед.