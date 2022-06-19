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Казахстан призвал запретить ядерное оружие из‑за военных действий на Украине 11:35
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Казахстан призвал запретить ядерное оружие из‑за военных действий на Украине

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:35

Казахстан призвал к 2045 году разработать план по ликвидации ядерного оружия в мире. К такому выводу пришел МИД страны, а в качестве обоснования указал на конфликт на Украине и взаимные угрозы.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди считает, что соглашения по ликвидации ядерного оружия можно было бы зафиксировать в итоговых документах первой конференции Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Первая встреча стран-участниц договора пройдет 21–23 июня.

Тлеуберди отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш говорил о порядка 13,4 тыс. ядерных боеголовок во всем мире, а угроза их применения стала «реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны».

«Практический вклад Казахстана в ядерное разоружение дает моральное право и далее призывать народы и правительства удвоить усилия по избавлению нашей планеты от угрозы ядерного самоуничтожения», — заявил Тлеуберди.

В 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что инвестиции в экономику и хорошие отношения с миром «иногда лучше» ядерного оружия. Однако Договор о запрещении ядерного оружия не стала поддерживать ни одна страна, обладающая таким видом вооружения.

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