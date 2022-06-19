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Spotify показал мини-фильм о поездке Кедрика Ламара в Гану

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:53

Spotify выпустил мини-фильм о поездке Кендрика Ламара в Гану и ее столицу Аккру. Видео приурочено к 35-летию рэпера.

Четырехминутный ролик, озаглавленный просто — «День в Гане с Кендриком Ламаром», показывает визит Ламара в западноафриканский город вместе со своим менеджером и соавтором Дэйвом Фри.

В фильме есть момент с Ламаром в скейт-парке Freedom, который поддерживал покойный дизайнер Вирджил Абло, скончавшийся в ноябре 2021 года. Музыкант сказал, что думал об Абло и о том, «что он значит для них [местных скейтеров], поскольку позволил им иметь творческое пространство, чтобы они могли наслаждаться собой».

В другом отрывке Ламар обсуждает свою любимую фразу из своего нового альбома и выражает свою благодарность за возможность побывать в Гане.

13 мая Ламар опубликовал свой первый за пять лет студийный альбом «Mr. Morale & The Big Steppers». В треклист вошли 18 композиций, а хронометраж составил 73 минуты.

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