Умер ветеран, за оскорбление которого судили Алексея Навального

В Москве в возрасте 95 лет умер ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, по делу об оскорблении которого судили Алексея Навального. Об этом сообщил телеграм-канал «112». «Секрет фирмы» пишет, что смерть Артеменко подтвердил его внук Игорь Колесников.

По данным «112», пенсионер скончался дома, в квартире на улице Молодцова.

Уголовное дело об оскорблении ветерана завели на Навального в июне 2020 года. Поводом стали высказывания оппозиционера о ролике телеканала RT в поддержку поправок к Конституции, в котором в том числе снялся Артеменко.

Навальный назвал людей, которые появляются в ролике «командой продажных холуев», «позором страны», «людьми без совести» и «предателями». Следствие сочло, что комментарий политика содержит «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана», а выложив его в сеть, политик «преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц».

В феврале 2021 года суд в Москве приговорил Навального по этому делу к штрафу в 850 тыс. рублей. Оппозиционер эту сумму оплатил.