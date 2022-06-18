В Чебоксарах мужчины повредили Z-инсталляцию. На них завели уголовное дело

В Чебоксарах на двух мужчин, повредивших световую инсталляцию с буквой Z, возбудили уголовное дело. Об этом сообщают «Вести Чувашия» со ссылкой на МВД республики.

Дело заведено по части 2 статьи 214 УК «Вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам ненависти или вражды». Молодым людям 22 и 24 лет грозит до трех лет лишения свободы.

Инцидент произошел утром 17 июня. Согласно видео с камер наблюдения, опубликованного главой городской администрации Денисом Спириным, сперва один из мужчин ударил по инсталляции ногой и повредил конструкцию. Затем его спутник нанес несколько ударов по инсталляции кулаком.