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В Чебоксарах мужчины повредили Z-инсталляцию. На них завели уголовное дело

Семён Гудошников
Сегодня в 19:30

В Чебоксарах на двух мужчин, повредивших световую инсталляцию с буквой Z, возбудили уголовное дело. Об этом сообщают «Вести Чувашия» со ссылкой на МВД республики.

Дело заведено по части 2 статьи 214 УК «Вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам ненависти или вражды». Молодым людям 22 и 24 лет грозит до трех лет лишения свободы.

Инцидент произошел утром 17 июня. Согласно видео с камер наблюдения, опубликованного главой городской администрации Денисом Спириным, сперва один из мужчин ударил по инсталляции ногой и повредил конструкцию. Затем его спутник нанес несколько ударов по инсталляции кулаком.

Денис Спирин/Telegram

Подозреваемых задержали в тот же день и оштрафовали на 30 тыс. рублей каждого по статье о дискредитации армии.

Зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко призвала «пообломать руки» молодым людям. «Надо руки-то им пообломать. Наказание должно быть серьезным, чтобы они понимали, что и преступление серьезное. Это не просто хулиганство, они не просто на заборе букву нарисовали, они символ сегодняшней родины разрушили. Это символ, который сегодня объединяет народ», — сказала она в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

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