В Чебоксарах мужчины повредили Z-инсталляцию. На них завели уголовное дело

В Чебоксарах на двух мужчин, повредивших световую инсталляцию с буквой Z, возбудили уголовное дело. Об этом сообщают «Вести Чувашия» со ссылкой на МВД республики.
Дело заведено по части 2 статьи 214 УК «Вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам ненависти или вражды». Молодым людям 22 и 24 лет грозит до трех лет лишения свободы.
Инцидент произошел утром 17 июня. Согласно видео с камер наблюдения, опубликованного главой городской администрации Денисом Спириным, сперва один из мужчин ударил по инсталляции ногой и повредил конструкцию. Затем его спутник нанес несколько ударов по инсталляции кулаком.
Подозреваемых задержали в тот же день и оштрафовали на 30 тыс. рублей каждого по статье о дискредитации армии.
Зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко призвала «пообломать руки» молодым людям. «Надо руки-то им пообломать. Наказание должно быть серьезным, чтобы они понимали, что и преступление серьезное. Это не просто хулиганство, они не просто на заборе букву нарисовали, они символ сегодняшней родины разрушили. Это символ, который сегодня объединяет народ», — сказала она в комментарии радиостанции «Говорит Москва».