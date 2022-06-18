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Борис Джонсон: Украине нужно дать шанс провести «Евровидение» в следующем году

Семён Гудошников
Сегодня в 18:14

Борис Джонсон считает, что у Украины должен быть шанс принять «Евровидение» в 2023 году. Об этом он рассказал в беседе с журналистами после возвращения из Киева, передает Би-би-си. Джонсон отметил, что улицы украинской столицы оживленные, а местные жители «уверены в себе».

«Украинцы выиграли честно и справедливо, хотя у нас была блестящая песня. Им нужно дать шанс провести конкурс», — заявил британский премьер. Он отметил, что до старта «Евровидения» еще год, и выразил надежду что к тому времени «все будет хорошо», и Украина сможет провести конкурс.

На «Евровидении» в 2022 году победила украинская группа Kalush Orchestra с песней «Stefania». Второе место занял британский певец Сэм Райдер — это лучший результат страны с 1998 года.

Накануне Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Украина не сможет принять конкурс в следующем году. Подготовка к нему занимает около 12 месяцев, а гарантировать безопасность организаторов, участников и аудитории не получится из‑за продолжающихся боевых действий, отметили там. EBU начал вести переговоры с Би-би-си о возможности проведения конкурса в Британии.

Украинские официальные лица выразили недовольство этим решением. Они заявили, что страна сможет гарантировать безопасность соревнований, несмотря российскую «спецоперацию». Министр культуры страны Александр Ткаченко сказал, что будет требовать изменить решение.

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