«Дикая мята» стартовала после двух лет переносов. Первый день собрал почти 20 тыс. зрителей

Крупнейший в России музыкальный опен-эйр-фестиваль «Дикая мята» все же открыл свои двери после двух лет переносов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Они поблагодарили зрителей, которые сохранили или купили билеты, музыкантов и партнеров, поддержавших проект, Комитет Тульской области по развитию туризма и губернатора Алексея Дюмина.

По словам организаторов, почти все билеты были распроданы еще в апреле. Оставшиеся можно купить на входе. Первый день феста собрал на поле почти 20 тыс. зрителей. Выступали «Кино», «Комсомольск», «Гудтаймс», трибьют Михея от Mr. Bruce и многие другие — на четырех сценах прошло более 20 концертов.