«Дикая мята» стартовала после двух лет переносов. Первый день собрал почти 20 тыс. зрителей

Крупнейший в России музыкальный опен-эйр-фестиваль «Дикая мята» все же открыл свои двери после двух лет переносов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Они поблагодарили зрителей, которые сохранили или купили билеты, музыкантов и партнеров, поддержавших проект, Комитет Тульской области по развитию туризма и губернатора Алексея Дюмина.
По словам организаторов, почти все билеты были распроданы еще в апреле. Оставшиеся можно купить на входе. Первый день феста собрал на поле почти 20 тыс. зрителей. Выступали «Кино», «Комсомольск», «Гудтаймс», трибьют Михея от Mr. Bruce и многие другие — на четырех сценах прошло более 20 концертов.
Продюсер фестиваля Андрей Клюкин принес извинения за пробку, которая в первый день работы образовалась на въезде в парковку. «Обычно мы составляем график работ, исходя из того, что зрители обычно приезжают ближе к вечеру. В этот раз посетители оказались дисциплинированнее, чем мы, и многие приехали заранее. Количество гостей удвоилось. Мы уже среагировали на ситуацию существенно сократив время ожидания», — отметил он.
В этом году фест впервые будет проходить в течение двух уик-эндов. «Дикая Мята. Green» стартовала 17 июня в поселке Бунырево, в Тульской области. Через неделю, с 24 по 26 июня, там же состоится «Дикая Мята. Violet». А между ними, 20–23 июня, будет музыкальный кемпинг «Дикая Мята. Кэмп».
18-19 июня выступят The Hatters, Гарик Сукачев, «Заточка», «Папин Олимпос», «Аффинаж», Мэйти, Wildways, Евгений Маргулис, Меги Гогитидзе, Драгни, Drummatix, «Кирпичи», «Казускома», «Пионерлагерь Пыльная Радуга», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Нуки и еще более 70 артистов на пяти сценах.
Во второй уик-энд ожидаются выступления Дельфина, «АИГЕЛ», Pyrokinesis, «Дайте танк (!)», «Космонавтов нет», Федора Фомина, IOWA, Kedr Livanskiy, «Нейромонаха Феофана», Антохи МС, «Сироткина», RSAC, Jane Air, Woodju, playingtheangel, «Механического пса», Эрики Лундмоен, Bad Zu и многих других.