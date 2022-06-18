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L’One представит на Moscow Jazz Festival специальную программу в стиле джаз-рэпа 12:39
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L’One представит на Moscow Jazz Festival специальную программу в стиле джаз-рэпа

Семён Гудошников
Сегодня в 12:39

Леван Горозия (L’One) выступит 18 июня на Московском джазовом фестивале. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

На фестивале музыкант представит специальную программу в духе джаз-рэпа. «Я первый рэпер на первом Джазовом фестивале в Москве. Люблю такие вызовы. В музыкальном плане, думаю, я не подведу, а, может быть, открою для джазовой аудитории дверь в другой жанр», — прокомментировал L’One.

Выступление артиста начнется в саду «Эрмитаж» в 16.00. Билеты можно купить на «Афише».

Moscow Jazz Festival проходит в этом году в столице с 13 по 19 июня и посвящен столетию российского джаза. В течение семи дней на семи площадках выступят более тысячи артистов, включая мультиинструменталиста L.Subramania из Индии, бразильского бас-гитариста Thiago Espirito Santo, кубинскую звезду Telmary.

Закроется Фестиваль 19 июня Гала-концертом в «Зарядье», где совместную программу представят Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и звезда мировой оперной сцены Ильдар Абдразаков.

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