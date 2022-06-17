Вышел трейлер хоррора «Хорошая мадам» от продюсера «Бабадука»

В сети появился трейлер фильма ужасов «Хорошая мадам», снятого южноафриканским режиссером Дженной Като Басс («Равнина», «Туннель»). Ролик опубликовали на ютьюб-канале Shudder.
Картина расскажет о матери-одиночке Циди, которая переезжает к своей матери Мэвис. Та работает прислугой у женщины, известной как мадам. Мадам страдает от кататонии и приводит в ужас Мэвис.
Циди и ее маленькой дочери категорически запрещают бегать по дому, прикасаться к холодильнику и входить в комнату мадам. Вскоре Циди начинает замечать, что в доме присутствует некая недобрая энергия.
«Хорошая мадам» выйдет на экраны 14 июля. В нем можно будет увидить Дженнифер Борейн, Чумису Коса, Носифо Мтебе. Издание Collider отмечает, что фильм покажет Южную Африку в годы после апартеида.
Над лентой работала в том числе продюсер хоррора «Бабадук» Кристина Кейтон. Среди других продюсеров — Като Басс, Саманта Дженнингс, Бабалва Баартман. Сценарий фильма написали Като Басс, Баартман и Коса.