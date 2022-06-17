Вышел трейлер хоррора «Хорошая мадам» от продюсера «Бабадука»

В сети появился трейлер фильма ужасов «Хорошая мадам», снятого южноафриканским режиссером Дженной Като Басс («Равнина», «Туннель»). Ролик опубликовали на ютьюб-канале Shudder.

Картина расскажет о матери-одиночке Циди, которая переезжает к своей матери Мэвис. Та работает прислугой у женщины, известной как мадам. Мадам страдает от кататонии и приводит в ужас Мэвис.

Циди и ее маленькой дочери категорически запрещают бегать по дому, прикасаться к холодильнику и входить в комнату мадам. Вскоре Циди начинает замечать, что в доме присутствует некая недобрая энергия.