Содержание соли в Азовском море достигло рекордных показателей за столетнюю историю наблюдений. Об этом сообщил телеграм-канал «Кедр.медиа» со ссылкой на ученых РАН.

По их оценке, соленость Азовского моря составляет сейчас 15 промилле. В 2000 году содержание соли было ниже на 4 промилле.

Кроме того, соленые воды продвинулись на 20-30 километров в устье Дона. Это произошло из‑за маловодья рек донского бассейна.

По словам специалистов, тенденция к увеличению объема соли в воде опасна для окружающей природы. Из‑за нее может сократиться ареал обитания рыбы: судака, леща и тарани.

Затронет засоление Азовского моря и людей. Постепенно соленые воды поступают в водозаборы Таганрога и Азова. Остановить этот процесс можно, если оптимизировать использование воды из бассейна Дона.

«Однако сейчас для него возникли новые риски, связанные с боевыми действиями в Украине», — отметили в издании, добавив, что из‑за затопления шахты «Юнком» Азовскому морю грозит радиоактивное заражение.