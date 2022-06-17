Умер рэпер Саша Скул. Ему было 33 года

Умер рэпер Саша Скул, известный как один из основателей группы «Бухенвальд Флава». Ему было 33 года. Об этом сообщили в его группе в соцсети «Вконтакте».

В сообществе опубликовали слова матери Александра Ткача (настоящее имя Саши Скула). Она попросила друзей музыканта оплатить морг. По словам женщины, услуги морга стоят очень дорого.

Информацию подтвердил друг артиста Никита Хорс, а также сестра погибшего Ольга. По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», Сашу Скула обнаружил мертвым друг. Это произошло утром 17 июня.

В комментариях к посту во «ВКонтакте» мужчина по имени Виталий Кобылинский, представившийся другом рэпера, рассказал, что предварительная причина смерти — остановка дыхания во сне из‑за рвотной массы. Кобылинский отметил, что лично «провожал в морг» Скула.

Сестра музыканта также отметила, что на место смерти Скула приезжала полиция. По словам Кобылинского, точная причина смерти рэпера будет известна после вскрытия.

Накануне Саша Скул пообещал на своей странице в инстаграме*, что выпустит «скоро много новых песен». В свете этого, а также того, что артист ранее, в 2019 году, уже шутил на тему своей смерти, многие поклонники не поверили в новость о его кончине.

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