Chance the Rapper выпустил клип «The Highs & The Lows», это совместная работа с Joey Bada$$

Хип-хоп-исполнитель Chance the Rapper (настоящее имя — Чанселор Джонатан Беннетт) опубликовал видео на новый сингл «The Highs & The Lows», записанный совместно с рэпером Joey Bada$$. Ролик появился в ютьюб-аккаунте артиста.
Клип начинается в той же комнате, что и два предыдущих видео — «Child of God» и «A Bar About a Bar» (в конце последнего был небольшой тизер новой работы). Затем действие переносится в Венецию, после него в Париж, а потом кадры из городов начинают сменять друг друга. Музыканты читают свои куплеты на улицах, в лодке, в присутствии поддерживающей толпы и без нее.
Первый и пока единственный студийный альбом Chance the Rapper «The Big Day» вышел в июле 2019 года. До этого артист выпускал только микстейпы: «10 Day» (2012), «Acid Rap» (2013), совместная с Lil B запись «Free» (2015), «Coloring Book» (2016) и «Merry Christmas Lil’ Mama» (2016).