Украина вводит визовый режим для россиян, Бейонсе выпустит альбом и другие новости дня

Украина вводит визовый режим для россиян с 1 июля. По словам Владимира Зеленского, это необходимо для «противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности».

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС. Владимир Путин заявил, что Москва не имеет ничего против вступления Украины в Евросоюз.

Организаторы «Евровидения» объявили, что Украина не сможет провести у себя конкурс в следующем году, так как не способна гарантировать безопасность из‑за «спецоперации». Эту роль на себя может взять Великобритания.

Суд в Москве приговорил экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля к 14 годам колонии строгого режима. В аэропорту Шереметьево у него нашли 11 грамм марихуаны и 8 грамм гашишного масла.

В ближайшие два года Россия вложит в экономику ДНР более 2 трлн рублей, заявил премьер республики. Деньги уже начали перечислять, самая дорогая сфера — строительство.

Российская «дочка» Google подала в суд заявление о собственном банкротстве. Компания утверждает, что не может исполнять денежные обязательства, выплачивать зарплаты и пособия в установленный срок.

Суд удовлетворил иск владельца игровой приставки PlayStation против импортера Sony в России из‑за отключения в стране онлайн-магазина PS Store. Компанию обязали заменить приставку на «исправный аналогичный товар».

С 16 июня некоторые российские кинотеатры начали показывать «Бэтмена» Мэтта Ривза. Ассоциация владельцев кинотеатров так решила продемонстрировать студии Warner Bros., что может работать с контентом, у которого нет правообладателя в стране, и при этом выполнять все основные требования законодательства.

В Италии появилась автомобильная магистраль, которая может заряжать электрокары во время движения. Необходимый для этого механизм встроен в полотно дороги — он скрыт под асфальтом.

Бейонсе анонсировала выход нового альбома «Renaissance» — релиз состоится 29 июля. В него войдут 16 треков.

Итан Хоук сыграет главную роль в экранизации романа Ричарда Прайса «Белые». Лента расскажет о детективе, который пытается поймать преступника, ушедшего от правосудия, потому что тот создает угрозу для его семьи.