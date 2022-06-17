Финляндия запретила физлицам ввозить на территорию страны топливо из России

Власти Финляндии запретили физическим лицам ввозить на территорию страны топливо из России. Речь идет в том числе о канистрах и иных подобных емкостях. Об этом сообщило РИА «Новости».

Запрет распространяется на всех граждан, въезжающих в Финляндию из России на автомобиле. Таким образом Финляндия стремится остановить так называемый бензиновый туризм из приграничных районов.

До пандемии коронавируса из России в Финляндию часто привозили топливо, поскольку на российской территории оно стоило дешевле, чем в финских землях. В мае, по данным Еврокомиссии, Финляндия лидировала по стоимости топлива в ЕС.

«В результате санкций ЕС, введенных против России 4 июня 2022 года, прямая или косвенная покупка, импорт или передача нефтепродуктов из России или в Россию запрещены. Поэтому на данный момент топливо из России можно ввозить только в обычном топливном баке автомобиля», — пояснила представитель финской таможни Туула Ляхдеринне.