В Италии построили трассу, способную заряжать электроавтомобили во время движения

В Италии появилась автомобильная магистраль, позволяющая заряжать электрокары прямо во время движения. Об этом сообщила компания Stellanti, ответственная за проект.

Трассу построили в коммуне Кьяри на севере страны. Ее разместили на испытательном полигоне «Арена будущего». Зарядный механизм встроен прямо в полотно дороги — он скрыт под асфальтом.