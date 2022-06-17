Умер французский режиссер и актер Жан-Луи Трентиньян

Скончался французский режиссер и актер театра и кино Жан-Луи Трентиньян. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на его супругу Мариан Хепфнер.

Трентиньян умер на 92-м году жизни. Он «скончался от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких», пишет издание Le Monde.

Жан-Луи Трентиньян родился в 1930 году в небольшом городе Пьоленк на юге Франции. Изначально он планировал получить юридическое образование, но в 19 лет, после того как попал на представление пьесы «Скупой» Мольера в постановке Шарля Дюллена, решил заняться театральным искусством.

Трентиньян дебютировал как актер в фильме «Если парни всего мира…» Кристиан-Жака в 1956 году. Тогда же он снялся в картине Роже Вадима «И Бог создал женщину…».

В числе самых известных проектов с его участием — «Мужчина и женщина», «Моя ночь у Мод», «Великолепная Анжелика», «Обгон», «Город потерянных детей» и «Любовь». В 1969 году Жан-Луи Трентиньян получил приз за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля (фильм «Дзета»).