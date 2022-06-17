перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Из соцсетей Саши Скула
Умер рэпер Саша Скул. Ему было 33 года 20:46
Razorlight вернулись с треком «Call Me Junior» — первым за 2 года 20:20
Украина вводит визовый режим для россиян, Бейонсе выпустит альбом и другие новости дня
20:06 дайджест
Финляндия запретила физлицам ввозить на территорию страны топливо из России 19:52
Stellantis/YouTube
В Италии построили трассу, способную заряжать электроавтомобили во время движения 19:14
Путин заявил, что Москва не против вступления Украины в Евросоюз 19:14
Умер французский режиссер и актер Жан-Луи Трентиньян 19:11
Крах однополярного мира, кризис в Европе и принципы развития России: о чем говорил Путин на ПМЭФ 18:44
Марина Абрамович выпустит NFT-коллекцию по мотивам перформанса «Герой» 18:24
Борис Джонсон во второй раз за время боевых действий на Украине приехал в Киев 18:15
Александр Авилов/Агентство «Москва»
Книги Бориса Акунина убрали из книжного магазина «Молодая гвардия» 18:03
В Москве неизвестные поставили боксерскую грушу с изображением Байдена 17:39
В российских кинотеатрах начали показывать «Бэтмена» Мэтта Ривза 17:07
В России хотят создать цифровую систему по работе с нарушениями прав за 54 млн рублей 17:04
Арт-центр Mutabor отметит трехлетие премьерой спектакля «Халиф-аист» 16:43
Из соцсетей Натальи Чумаковой
Песни «Гражданской обороны» выпустят на двойном виниле 16:14
«Нужна помощь» запустил европейский сайт — теперь фонду можно пожертвовать из‑за границы 15:59
Илон Маск впервые ответил на вопросы сотрудников Twitter о будущем соцсети. Вот его тезисы 15:18
На площадке Main Stage выступит инди-поп-группа «Свидание» 15:15
Мужчина выиграл суд у импортера Sony из‑за отключения PS Store в России 15:12

Умер французский режиссер и актер Жан-Луи Трентиньян

Виктория Шанина
Сегодня в 19:11

Скончался французский режиссер и актер театра и кино Жан-Луи Трентиньян. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на его супругу Мариан Хепфнер.

Трентиньян умер на 92-м году жизни. Он «скончался от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких», пишет издание Le Monde.

Жан-Луи Трентиньян родился в 1930 году в небольшом городе Пьоленк на юге Франции. Изначально он планировал получить юридическое образование, но в 19 лет, после того как попал на представление пьесы «Скупой» Мольера в постановке Шарля Дюллена, решил заняться театральным искусством.

Трентиньян дебютировал как актер в фильме «Если парни всего мира…» Кристиан-Жака в 1956 году. Тогда же он снялся в картине Роже Вадима «И Бог создал женщину…».

В числе самых известных проектов с его участием — «Мужчина и женщина», «Моя ночь у Мод», «Великолепная Анжелика», «Обгон», «Город потерянных детей» и «Любовь». В 1969 году Жан-Луи Трентиньян получил приз за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля (фильм «Дзета»).

События недели на afisha.ru
исторический
Холодное золото
Остросюжетный исторический вестерн про чекистов
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Жан-луи Трентиньян
Шарль Дюллен
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить