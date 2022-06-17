перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Из соцсетей Саши Скула
Умер рэпер Саша Скул. Ему было 33 года 20:46
Razorlight вернулись с треком «Call Me Junior» — первым за 2 года 20:20
Украина вводит визовый режим для россиян, Бейонсе выпустит альбом и другие новости дня
20:06 дайджест
Финляндия запретила физлицам ввозить на территорию страны топливо из России 19:52
Stellantis/YouTube
В Италии построили трассу, способную заряжать электроавтомобили во время движения 19:14
Путин заявил, что Москва не против вступления Украины в Евросоюз 19:14
Умер французский режиссер и актер Жан-Луи Трентиньян 19:11
Крах однополярного мира, кризис в Европе и принципы развития России: о чем говорил Путин на ПМЭФ 18:44
Марина Абрамович выпустит NFT-коллекцию по мотивам перформанса «Герой» 18:24
Борис Джонсон во второй раз за время боевых действий на Украине приехал в Киев 18:15
Александр Авилов/Агентство «Москва»
Книги Бориса Акунина убрали из книжного магазина «Молодая гвардия» 18:03
В Москве неизвестные поставили боксерскую грушу с изображением Байдена 17:39
В российских кинотеатрах начали показывать «Бэтмена» Мэтта Ривза 17:07
В России хотят создать цифровую систему по работе с нарушениями прав за 54 млн рублей 17:04
Арт-центр Mutabor отметит трехлетие премьерой спектакля «Халиф-аист» 16:43
Из соцсетей Натальи Чумаковой
Песни «Гражданской обороны» выпустят на двойном виниле 16:14
«Нужна помощь» запустил европейский сайт — теперь фонду можно пожертвовать из‑за границы 15:59
Илон Маск впервые ответил на вопросы сотрудников Twitter о будущем соцсети. Вот его тезисы 15:18
На площадке Main Stage выступит инди-поп-группа «Свидание» 15:15
Мужчина выиграл суд у импортера Sony из‑за отключения PS Store в России 15:12

Борис Джонсон во второй раз за время боевых действий на Украине приехал в Киев

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:15

Борис Джонсон прибыл в Киев и встретился Владимиром Зеленским во второй раз за время российской «спецоперации» на территории Украины. Об этом премьер-министр Великобритании сообщил в своем твиттере, а до этого о своем визите не объявлял.

Джонсон написал, что «рад вернуться в Киев». Глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал, что лидеры двух стран, а также команда офиса и правительства Украины обсудили необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку и усиление санкционного давления на Россию.

В предыдущий раз Джонсон приезжал на Украину для встречи с Зеленским в апреле.

Накануне с Зеленским в Киеве встретились президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис. Они поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, а Еврокомиссия поддержала это.

События недели на afisha.ru
исторический
Холодное золото
Остросюжетный исторический вестерн про чекистов
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Правительство Украины
ЕС
Еврокомиссия
Люди
Борис Джонсон
Владимир Зеленский
Марио Драги
Андрей Ермак
Эмманюэль Макрон
Олаф Шольц
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить