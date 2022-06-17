Борис Джонсон во второй раз за время боевых действий на Украине приехал в Киев

Борис Джонсон прибыл в Киев и встретился Владимиром Зеленским во второй раз за время российской «спецоперации» на территории Украины. Об этом премьер-министр Великобритании сообщил в своем твиттере, а до этого о своем визите не объявлял.

Джонсон написал, что «рад вернуться в Киев». Глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал, что лидеры двух стран, а также команда офиса и правительства Украины обсудили необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку и усиление санкционного давления на Россию.

В предыдущий раз Джонсон приезжал на Украину для встречи с Зеленским в апреле.

Накануне с Зеленским в Киеве встретились президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис. Они поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, а Еврокомиссия поддержала это.