Книги Бориса Акунина убрали из книжного магазина «Молодая гвардия»

Книжный магазин «Молодая гвардия» на Полянке убрал книги писателя Бориса Акунина с полок. Об этом сообщило издательство «Захаров» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Причины такого решения не уточняются.

«Информируем наших читателей и партнеров, что магазин „Молодая гвардия“ решил не ждать, когда сверху спустят указ/приказ/наказ убрать с полок книги так некогда любимого ими Б.Акунина, и, проявив недюжинную волю, сам принял это смелое во всех смыслах решение», — пишет издательство.

В ответ на действия руководства магазина представители «Захарова» решили забрать из «Молодой гвардии» все книги, выпущенные издательством.

«Пропадать так пропадать!!! Так что в „Молодой гвардии“ на Полянке наших книг больше никогда не будет. Даже если взойдет солнце. Доктор сказал: „В морг“, значит, в морг», — говорится в сообщении.

В начале июня Борис Акунин опубликовал в своем телеграм-канале большой пост с заголовком «12-й том истории Российского государства». В нем он описал отношение к актуальной геополитической повестке.