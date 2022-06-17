В Москве неизвестные поставили боксерскую грушу с изображением Байдена

Издание опубликовало фотографию, на которой девушка ударяет ногой по груше с американским президентом в полный рост. Об «арт-объекте» в первый раз написали в районной группе в фейсбуке*: «У ТЦ „Галерея Аэропорт“ поставили боксерскую грушу в виде Байдена, а желающие подходят и бьют ее».

Неподалеку от московской станции метро «Аэропорт» неизвестные поставили боксерскую грушу с изображением Джо Байдена . Первым на это обратило внимание ИА «Закон».

«Подъем» уточнил, что снаряд установили прямо возле входа в здание. В самой «Галерее Аэропорт» изданию сказали, что к груше с Байденом отношения не имеют и «вообще в шоке».

27 апреля в центре Петербурга появилась большая цветная надпись «Zamestim» из букв в стилистике зарубежных компаний, покинувших Россию. Ответственность за установку взял на себя экс-комиссар молодежной организации «Наши».

В ночь на 30 апреля она исчезла: ее попытались сломать пятеро человек, которых после этого задержали. При этом инсталляция не была согласована с властями города и по закону подлежала сносу, говорили в местном правительстве.



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