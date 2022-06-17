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В российских кинотеатрах начали показывать «Бэтмена» Мэтта Ривза

Виктория Шанина
Сегодня в 17:07

16 июня в некоторых российских кинотеатрах стартовал показ боевика «Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Об этом пишет Cinemaplex со ссылкой на Ассоциацию владельцев кинотеатров.

Как отмечает издание, показы осуществляются «на основании ранее заключенных лицензионных договоров». Члены ассоциации заявляют, что будут соблюдены все требования законодательства, а отчет о каждом сеансе пойдет в ЕАИС. Обязанности по прокатным выплатам будут «выполнены с учетом новых реалий».

«Целью является продемонстрировать то, что кинотеатры способны работать с контентом, не имеющим правообладателя в стране, и при этом выполнять все основные требования действующего законодательства, при условии получения прокатного удостоверения», — заявил Cinemaplex член совета ассоциации Сергей Пирожков.

Он добавил, что на данный момент ничего, кроме «Бэтмена», Ассоциация владельцев кинотеатров «не может предложить». Это разовая демонстрация возможностей организации и «желания работать в правовом поле».

Пирожков выразил надежду, что ассоциация таким образом сможет добиться разрешения на работу с фильмами, вышедшими после «Бэтмена», у которых нет лицензионного соглашения.

Премьера картины в России должна была состояться 2 марта, но накануне киностудия Warner Bros. отменила показ из‑за «спецоперации». С того момента кинотеатры не могли демонстрировать «Бэтмена», но потом ситуация изменилась, сказал Сергей Пирожков РИА «Новости».

«Мы не могли показывать данный фильм, пока не вышел указ президента <…>, в котором как раз была описана подобная ситуация, когда правообладатель в одностороннем порядке, можно сказать, пренебрегая правом, расторг договор», — пояснил он.

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