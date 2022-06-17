В России хотят создать цифровую систему по работе с нарушениями прав за 54 млн рублей

Аппарат Уполномоченного по правам человека в России планирует создать информационную систему для работы с нарушениями прав человека. На это выделят 54 млн рублей из федерального бюджета, следует из карточки на портале госзакупок.

Информационная система позволит «повысить качество комплексной защиты» по защите прав, оперативнее помогать пострадавшим и упростит взаимодействие с омбудсменом. Кроме того, в систему будут собирать данные о массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан в сети, а также о случаях, «имеющих особое общественное значение».

Пользоваться системой смогут не только россияне, но и люди без гражданства и иностранные уполномоченные по правам человека. Последние будут отслеживать количество обращений граждан своей страны к российскому омбудсмену.