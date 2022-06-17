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Арт-центр Mutabor отметит трехлетие премьерой спектакля «Халиф-аист»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:43

26 июня в арт-центре Mutabor пройдет премьерный показ спектакля «Халиф-аист», созданного режиссером Василием Березиным. Ивент посвящен трехлетию культурной площадки, рассказали «Афише Daily» ее представители.

В основу спектакля лег рисованный советский мультфильм «Халиф-аист», снятый по одноименной сказке Вильгельма Гауфа. В центре повествования — Халиф, который мечтал превратиться в аиста. Злой волшебник дал ему волшебный порошок и научил заклинанию «Мутабор», которое позволяет превратиться в любого зверя. Но если герой рассмеется и забудет заклинание, то навсегда останется в теле зверя. Именно благодаря сказке и мультфильму арт-центр получил свое название.

«История Xалифа-аиста — это история одного гнезда, из которого мы все выпали, выросли и разлетаемся в надежде вернуться. Упавшее небо на сцене — перевернутый мир, застрявший где‑то в подсознании. Чучело аиста под потолком — напоминание о смерти», — пояснил Березин. «При этом мы не можем спокойно смотреть, как разрушаются города, поэтому решили ввести в постановку тему Иерихона — ведь и Mutabor многие называют целым городом», — добавил он.

Постановка будет проходить почти полностью в естественных декорациях сцены Main без сложной дополнительной сценографии. В спектакле 3 акта: «Иерихон советского периода», «Сказка о времени» «Ритуалы периода боли». Действие будет выстроено в обратном порядке.

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