Благотворительному фонду «Нужна помощь» теперь можно сделать пожертвование с иностранных карт. Фонд запустил сайт на европейском домене.

Представители фонда рассказали «Афише Daily», что с конца февраля работа российских общественников, активистов и НКО многократно усложнилась — каждый день благотворительные организации теряют в три раза больше регулярных пожертвований, чем раньше. Это связано в том числе и с тем, что часть сторонников фонда уехала из России, а зарубежные жертвователи потеряли возможность переводить деньги.

Делать переводы можно со счета в любой валюте, с помощью карты любой платежной системы, а также Apple Pay, Google Pay, Klarna, AliPay, WeChat Pay и других сервисов. В фонде заверили, что европейский сайт полностью безопасен.

Всем, кто оформит пожертвование до 30 июня, «Нужна помощь» подарит электронную книгу «Обыкновенный филантроп» Дэна Паллотты, которая поможет по-новому увидеть свою роль в гражданском обществе и поверить в способность добиваться перемен.

Сейчас «Нужна помощь» проводит вебинары и полезные исследования, развивает платформу волонтерского фандрайзинга и оказывает техническую помощь для НКО. Недавно фонд запустил благотворительную акцию, которая меньше чем за месяц собрала почти 2 млн рублей ежемесячных пожертвований в пользу 380 благотворительных организаций.