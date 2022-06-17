перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Книги Бориса Акунина убрали из книжного магазина «Молодая Гвардия» 18:03
В Москве неизвестные поставили боксерскую грушу с изображением Байдена 17:39
В российских кинотеатрах начали показывать «Бэтмена» Мэтта Ривза 17:07
В России хотят создать цифровую систему по работе с нарушениями прав за 54 млн рублей 17:04
Арт-центр Mutabor отметит трехлетие премьерой спектакля «Халиф-аист» 16:43
Из соцсетей Натальи Чумаковой
Песни «Гражданской обороны» выпустят на двойном виниле 16:14
«Нужна помощь» запустил европейский сайт — теперь фонду можно пожертвовать из‑за границы 15:59
Илон Маск впервые ответил на вопросы сотрудников Twitter о будущем соцсети. Вот его тезисы 15:18
На площадке Main Stage выступит инди-поп-группа «Свидание» 15:15
Мужчина выиграл суд у импортера Sony из‑за отключения PS Store в России 15:12
Премьер ДНР: Россия вложит в экономику региона более 2 трлн рублей 14:59
Marek Studzinski/Unsplash
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС 14:41
Украина введет визовый режим для россиян с 1 июля 14:26
Украина не сможет принять «Евровидение» в следующем году из соображений безопасности 13:59
Риад Маммадов выпустил клип на «4 a.m.» 13:57
Власти Грузии объяснили, почему не пустили в страну блогера Инсу Ландер 12:43
MC Сенечка/«ВКонтакте»
MC Сенечка и SuperSanyc представили совместный альбом 12:27
ООН: с начала российской «спецоперации» на Украине погибли минимум 4500 мирных жителей 10:58
«Коммерсант»: в московских СИЗО застряли сотни украинцев из‑за разрыва дипотношений 10:49
HBO работает над сиквелом «Игры престолов» о Джоне Сноу 9:59

«Нужна помощь» запустил европейский сайт — теперь фонду можно пожертвовать из‑за границы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Благотворительному фонду «Нужна помощь» теперь можно сделать пожертвование с иностранных карт. Фонд запустил сайт на европейском домене.

Представители фонда рассказали «Афише Daily», что с конца февраля работа российских общественников, активистов и НКО многократно усложнилась — каждый день благотворительные организации теряют в три раза больше регулярных пожертвований, чем раньше. Это связано в том числе и с тем, что часть сторонников фонда уехала из России, а зарубежные жертвователи потеряли возможность переводить деньги.

Делать переводы можно со счета в любой валюте, с помощью карты любой платежной системы, а также Apple Pay, Google Pay, Klarna, AliPay, WeChat Pay и других сервисов. В фонде заверили, что европейский сайт полностью безопасен.

Всем, кто оформит пожертвование до 30 июня, «Нужна помощь» подарит электронную книгу «Обыкновенный филантроп» Дэна Паллотты, которая поможет по-новому увидеть свою роль в гражданском обществе и поверить в способность добиваться перемен.

Сейчас «Нужна помощь» проводит вебинары и полезные исследования, развивает платформу волонтерского фандрайзинга и оказывает техническую помощь для НКО. Недавно фонд запустил благотворительную акцию, которая меньше чем за месяц собрала почти 2 млн рублей ежемесячных пожертвований в пользу 380 благотворительных организаций.

События недели на afisha.ru
исторический
Холодное золото
Якутский военный триллер про чекистов
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
драма
Бультерьер
Суровая спортивная драма Василия Быстрова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Google
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить