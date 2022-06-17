Мужчина выиграл суд у импортера Sony из‑за отключения PS Store в России

Суд во Владимирской области удовлетворил иск владельца приставки Sony PlayStation против российского импортера Sony — АО «Сони Электроникс». Об этом сообщает «Интерфакс».

Мужчина обратился в суд из‑за отключения на территории России официального онлайн-магазина PlayStation Store. Он не смог покупать игры и пользоваться приставкой.

Суд согласился, что невозможность пользоваться PlayStation Store свидетельствует об утрате возможности использовать игровую приставку по прямому назначению.

«Сони Электроникс» обязали заменить приставку Sony PlayStation 5 Digital Edition на «исправный аналогичный товар». В случае неисполнения решения суда компания должна будет выплачивать истцу 500 рублей в день.