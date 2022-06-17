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На площадке Main Stage выступит инди-поп-группа «Свидание»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:15

Инди-поп-группа «Свидание» выступит 17 июня на летней площадке Main Stage в Москве. Билеты можно купить на «Афише».

«Свидание» основана в 2015 году вокалистом Андреем Зеберти и братьями Иваном (гитара) и Дмитрием (бас) Галицкими. Позже к ним присоединились барабанщик Роман Гатчин и клавишник Антон Макаров.

Коллектив играет неспешный и элегантный инди-поп, а в текстах сочетает литературу Серебряного века с отсылками к современной столичной жизни.

Пожалуй, их самая известная композиция — «Случайная любовь». А клип на песню «Любовь» набрал на ютьюбе более миллиона просмотров. Из других достижений — премия «Золотая горгулья» в категории «Независимый проект».

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