На площадке Main Stage выступит инди-поп-группа «Свидание»

Инди-поп-группа «Свидание» выступит 17 июня на летней площадке Main Stage в Москве. Билеты можно купить на «Афише».

«Свидание» основана в 2015 году вокалистом Андреем Зеберти и братьями Иваном (гитара) и Дмитрием (бас) Галицкими. Позже к ним присоединились барабанщик Роман Гатчин и клавишник Антон Макаров.

Коллектив играет неспешный и элегантный инди-поп, а в текстах сочетает литературу Серебряного века с отсылками к современной столичной жизни.

Пожалуй, их самая известная композиция — «Случайная любовь». А клип на песню «Любовь» набрал на ютьюбе более миллиона просмотров. Из других достижений — премия «Золотая горгулья» в категории «Независимый проект».