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Премьер ДНР: Россия вложит в экономику региона более 2 трлн рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

В ближайшие два года Россия вложит в экономику ДНР более 2 трлн рублей. Об этом рассказал на ПМЭФ-2022 премьер региона Виталий Хоценко, передает «Интерфакс».

По его словам, у ДНР «благодаря РФ достаточно большой бюджет консолидированный», а на развитие выделено 100–150 млрд рублей. Хоценко также отметил вклад регионов России — «там по сути триллионы».

Ранее сообщалось, что некоторые российские регионы возьмут шефство над районами Донецкой и Луганской республик и помогут в восстановлении. К примеру, Московская область поможет Тельмановскому и Новоазовскому районам, а Тульская — одному из районов Мариуполя, Сахалин и Якутия — городам Шахтерску и Кировскому.

В конце мая вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в ДНР и ЛНР работают около 1000 российских строителей и 250 единиц техники и запланировано увеличение количества трудящихся там людей. Также разработан график восстановления инфраструктуры для пострадавших в ходе российской «спецоперации» на территории Украины регионов.

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