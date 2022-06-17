Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского союза. Об этом заявила председательница комиссии Урсула фон дер Ляйен. Трансляция ее выступления транслировалась в твиттере ЕК.

Она отметила, что для переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий. Среди них — реформа по усилению судебной системы, борьба с коррупцией и деолигархизация.

Такие же рекомендации даны и Молдавии, которой, по мнению Еврокомиссии, также можно дать статус кандидата в члены Евросоюза.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что после получения такого статуса страна «может быстро двигаться в ЕС, но может двигаться в обратную сторону при отсутствии необходимого прогресса».

Грузии Еврокомиссия пока дать статус страны — кандидата в Евросоюз не готова. К данному вопросу можно будет вернуться, если Грузия выполнит ряд условий.

Решение о том, получат ли Украина, Молдавия и Грузия статус кандидатов в ЕС, примут лидеры стран Евросоюза на саммите, который пройдет 23–24 июня.