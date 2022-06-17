Украина введет визовый режим для россиян с 1 июля

Украина с 1 июля 2022 года введет визовый режим для россиян «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности». Об этом объявил президент страны Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что правительство уже приняло соответствующее решение. Изначально это было предложение Зеленского к правительству.

25 мая Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для граждан России, отметив «важность и насущность» этого вопроса. 6 июня украинский президент сказал, что у него есть «достаточно возможностей» для реализации инициативы.