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Украина введет визовый режим для россиян с 1 июля

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:26

Украина с 1 июля 2022 года введет визовый режим для россиян «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности». Об этом объявил президент страны Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что правительство уже приняло соответствующее решение. Изначально это было предложение Зеленского к правительству.

25 мая Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для граждан России, отметив «важность и насущность» этого вопроса. 6 июня украинский президент сказал, что у него есть «достаточно возможностей» для реализации инициативы.

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