Дрейк выпустил свой седьмой студийный альбом «Honestly, Nevermind» — всего через несколько часов после того, как неожиданно анонсировал его. На пластинке 14 треков, включая один фит — «Jimmy Cooks» с 21 Savage.

Благодаря продюсерам Gordo и Black Coffee на релизе много танцевальной, клубной электроники и хауса, отмечает The Flow.