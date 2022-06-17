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Дрейк неожиданно выпустил новый альбом — второй за 9 месяцев

Семён Гудошников
Сегодня в 13:27

Дрейк выпустил свой седьмой студийный альбом «Honestly, Nevermind» — всего через несколько часов после того, как неожиданно анонсировал его. На пластинке 14 треков, включая один фит — «Jimmy Cooks» с 21 Savage.

Благодаря продюсерам Gordo и Black Coffee на релизе много танцевальной, клубной электроники и хауса, отмечает The Flow.

На один из треков с пластинки — «Falling Back» — Дрейк представил клип. В нем показана свадьба музыканта с 23 женщинами. Певцом на церемонии выступает Дэн Финнерти (в идентичном амплуа он появлялся в «Мальчишнике в Вегасе»), а шафером — баскетболист Тристан Томпсон.

Предыдущий альбом Дрейка — «Certified Lover Boy» — вышел в прошлом сентябре. Альбом стал единственным, получившим статус дважды платинового в прошлом году. В день премьеры релиз побил рекорд по прослушиваниям на Apple Music и Spotify.

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