Дрейк выпустил свой седьмой студийный альбом «Honestly, Nevermind» — всего через несколько часов после того, как неожиданно анонсировал его. На пластинке 14 треков, включая один фит — «Jimmy Cooks» с 21 Savage.
Благодаря продюсерам Gordo и Black Coffee на релизе много танцевальной, клубной электроники и хауса, отмечает The Flow.
На один из треков с пластинки — «Falling Back» — Дрейк представил клип. В нем показана свадьба музыканта с 23 женщинами. Певцом на церемонии выступает Дэн Финнерти (в идентичном амплуа он появлялся в «Мальчишнике в Вегасе»), а шафером — баскетболист Тристан Томпсон.
Предыдущий альбом Дрейка — «Certified Lover Boy» — вышел в прошлом сентябре. Альбом стал единственным, получившим статус дважды платинового в прошлом году. В день премьеры релиз побил рекорд по прослушиваниям на Apple Music и Spotify.