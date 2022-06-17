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Илон Маск впервые ответил на вопросы сотрудников Twitter о будущем соцсети. Вот его тезисы

Денис Ламехов
Сегодня в 15:18

Американский предприниматель, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск впервые после объявления о покупке социальной сети Twitter ответил на ряд вопросов ее сотрудников. Их предварительно собирали с помощью сервисов Slack и Google Docs.

Сеанс длился 45 минут, предприниматель был на связи с помощью смартфона. Согласно сообщению The New York Times, всего к трансляции подключились порядка 8000 работников. Мы выбрали самое интересное из того, что успел сказать Маск.

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Он комплиментарно отозвался о WeChat — китайском мессенджере, у которого есть собственная платежная система, возможности для шопинга и состязаний в играх прямо в приложении, а также множество других интеграций.

«За пределами Китая аналогов WeChat не существует. <…> Люди фактически живут внутри этого приложения. Если мы сможем воссоздать то же самое в рамках Twitter, это будет колоссальным успехом», — заявил Маск.

Контент и его распространение в WeChat жестко контролируются властями КНР — при этом предприниматель не затрагивал политический аспект работы мессенджера. Twitter в Китае заблокирован.

Когда бизнесмена спросили, что стало бы успехом для Twitter через десять лет, он ответил, что сервис должен «способствовать развитию более сильного и долговечного цивилизованного мира, в котором мы смогли бы лучше понимать природу реальности».

Маск также поделился мыслями об удаленной работе. По его мнению, лишь «превосходные сотрудники» могут трудиться вне офиса, а на идее работы из дома «зациклены слишком много людей». Согласно его высказыванию, удаленная работа «снижает боевой дух».

Отвечая на вопрос о возможных сокращениях персонала, он рассказал, что компания «должна оздоровиться» — сейчас ее издержки превышают доходы. Любые увольнения будут основываться на оценке эффективности работы сотрудников.

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Предприниматель придерживается «довольно центристских взглядов», симпатизирует «умеренной политической линии» и до недавнего времени голосовал за демократов — в мае он открыто поддержал Республиканскую партию США. За несколько дней до этого он заявил, что восстановил бы аккаунт Дональда Трампа в соцсети — последнего забанили в январе 2021 года.

Маск рассказал, что позволил бы в Twitter сосуществовать разнообразным взглядам, включая крайние точки зрения, если они не нарушают закон — такую позицию он уже озвучивал ранее. Предприниматель не уточнил, собирается ли адаптировать модерацию под законы каждой из стран, где работает сервис.

Он намеревается значительно усилить составляющую подписок и платных услуг в соцсети, например, ввести плату за верификацию аккаунта. Маск также предложил добавить в функционал сервиса пометку «ирония», чтобы пользователь мог продемонстрировать посыл своего твита.

Как передает Bloomberg, предприниматель не ответил на самый важный из возможных вопросов — будет ли сделка по покупке Twitter доведена до конца: предприниматель приостановил ее, запросив данные о количестве ботов на платформе. Агентство подчеркивает, что такой вопрос озвучен не был. Сообщения сотрудников зачитывала директор по маркетингу сервиса Лесли Берланд, а о механизмах отбора вопросов не сообщается.

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