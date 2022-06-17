Власти Грузии объяснили, почему не пустили в страну блогера Инсу Ландер

МВД Грузии не пустило в страну блогера Инсу Ландер из‑за уголовного дела о терроризме, возбужденном против нее в России. В официальном заявлении ведомство ссылается на местный закон.

«[Если пребывание иностранного гражданина в Грузии] создает угрозу государственной безопасности и/или общественному порядку страны или если лицо преследуется за международные преступления, такие как терроризм, наркотики контрабанда, торговля людьми, — такому лицу может быть отказано во въезде в Грузию с учетом интересов государства», — говорится в сообщении.

Грузинские власти заявили, что Ландер предоставила ложные документы о целях своего визита. Но 13 июня она попросила международной защиты и рассказала, что обвиняется в пособничестве террористической организации в России и сбежала из‑под домашнего ареста. Сотрудники МВД подтвердили эту информацию по публикациям СМИ.

Ландер несколько дней находится в нейтральной зоне между Россией и Грузией. Еду и воду ей передают люди, проезжающие границу.

Блогер рассказала, что во время прошения политического убежища сотрудники МВД отняли у нее соответствующий документ.

Против Ландер возбудили уголовное дело о содействии терроризму в конце прошлого года из‑за личных сообщений, которые она отправила другу в 2014 году. По данным СМИ, с 17 до 27 лет она была истовой мусульманкой, хотя нынешний ее образ далек от религии.