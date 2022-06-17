перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На площадке Main Stage выступит инди-поп-группа «Свидание» 15:15
Мужчина выиграл суд у импортера Sony из‑за отключения PS Store в России 15:12
Премьер ДНР: Россия вложит в экономику региона более 2 трлн рублей 14:59
Marek Studzinski/Unsplash
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС 14:41
Украина введет визовый режим для россиян с 1 июля 14:26
Украина не сможет принять «Евровидение» в следующем году из соображений безопасности 13:59
Риад Маммадов выпустил клип на «4 a.m.» 13:57
Власти Грузии объяснили, почему не пустили в страну блогера Инсу Ландер 12:43
MC Сенечка/«ВКонтакте»
MC Сенечка и SuperSanyc представили совместный альбом 12:27
ООН: с начала российской «спецоперации» на Украине погибли минимум 4500 мирных жителей 10:58
«Коммерсант»: в московских СИЗО застряли сотни украинцев из‑за разрыва дипотношений 10:49
HBO работает над сиквелом «Игры престолов» о Джоне Сноу 9:59
Российская «дочка» Google подала иск о банкротстве 9:23
Экс-сотрудника посольства США приговорили в Москве к 14 годам колонии за контрабанду марихуаны 8:54
Movieclips Trailers/YouTube
В сети появился трейлер фильма «Hot Seat» с Мелом Гибсоном 3:49
Младший брат Алисы Тепляковой сдал ЕГЭ и намерен поступать на мехмат. Ему восемь лет 2:47
Итан Хоук сыграет главную роль в мини-сериале «Белые» по роману Ричарда Прайса 1:43
Бейонсе анонсировала выход своего седьмого альбома. Его релиз состоится 29 июля 0:34
Редакция «Новой газеты» запустит журнал-приложение «НО» и канал на ютьюбе Вчера в 23:09
Египет снимет все коронавирусные ограничения для въезда туристов Вчера в 22:18

Власти Грузии объяснили, почему не пустили в страну блогера Инсу Ландер

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:43

МВД Грузии не пустило в страну блогера Инсу Ландер из‑за уголовного дела о терроризме, возбужденном против нее в России. В официальном заявлении ведомство ссылается на местный закон.

«[Если пребывание иностранного гражданина в Грузии] создает угрозу государственной безопасности и/или общественному порядку страны или если лицо преследуется за международные преступления, такие как терроризм, наркотики контрабанда, торговля людьми, — такому лицу может быть отказано во въезде в Грузию с учетом интересов государства», — говорится в сообщении.

Грузинские власти заявили, что Ландер предоставила ложные документы о целях своего визита. Но 13 июня она попросила международной защиты и рассказала, что обвиняется в пособничестве террористической организации в России и сбежала из‑под домашнего ареста. Сотрудники МВД подтвердили эту информацию по публикациям СМИ.

Ландер несколько дней находится в нейтральной зоне между Россией и Грузией. Еду и воду ей передают люди, проезжающие границу.

Блогер рассказала, что во время прошения политического убежища сотрудники МВД отняли у нее соответствующий документ.

Против Ландер возбудили уголовное дело о содействии терроризму в конце прошлого года из‑за личных сообщений, которые она отправила другу в 2014 году. По данным СМИ, с 17 до 27 лет она была истовой мусульманкой, хотя нынешний ее образ далек от религии.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
драма
Бультерьер
Суровая спортивная драма Василия Быстрова
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить