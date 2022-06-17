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Экс-сотрудника посольства США приговорили в Москве к 14 годам колонии за контрабанду марихуаны

Семён Гудошников
Сегодня в 8:54

Химкинский городской суд Московской области приговорил экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля к 14 годам колонии строгого режима за контрабанду и хранение наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, летом 2021 года Фогель прилетел из Нью-Йорка в Шереметьево с багажом, в котором обнаружили 11 грамм марихуаны и 8 грамм гашишного масла.

В МВД отмечали, что наркотики были замаскированы: марихуану обнаружили в упаковках от контактных линз, а гашишное масло — в картриджах для электронных сигарет. Расфасованные вещества были спрятаны в кроссовках, заявили в полиции.

По данным сотрудников Следственного комитета, супруга Фогеля, отпущенная домой, до прибытия силовиков избавилась от улик в квартире. На записях камер наблюдения полицейские увидели, как она выносит из дома некий сверток и выбрасывает в мусор, а позже уносит его за пределы ЖК.

Фогель утверждал, что марихуана была медицинской — препарат выписал врач в США для облегчения последствий операции, что подтверждается записью в медкарте. По его словам, он не знал о запрете в России на медицинскую марихуану.

Марк Фогель обладал дипломатическим статусом до мая 2021 года. После увольнения из посольства он работал преподавателем в англо-американской школе в Москве. Изначально следователи рассматривали версию, что Фогель мог продавать наркотики учащимся. Однако в окончательном приговоре суда отмечается, что препараты педагог незаконно хранил без цели сбыта.

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