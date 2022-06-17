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В сети появился трейлер фильма «Hot Seat» с Мэлом Гибсоном

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:49

В сети появился трейлер фильма «Hot Seat» («Горячее место»), главную роль в котором исполнил Мэл Гибсон («Храброе сердце», «Бобер»). Ролик опубликовали на ютьюб-канале Movieclips Trailers.

Картина расскажет о мужчине, который оказывается заложником обстоятельств. Неизвестный человек размещает взрывное устройство под его стулом и с помощью этого вынуждает героя участвовать в масштабном ограблении.

Единственной надеждой на спасение для мужчины становится группа саперов. Они должны добраться до попавшего в ловушку мужчины и понять, как помочь ему. Персонаж Гибсона станет участником этой операции.

Его координатора сыграла Шеннен Доэрти. Роль жертвы таинственного злоумышленника досталась Кевину Диллону. Также в картине снялся Сэм Асгари. Режиссером фильма выступил Джеймс Каллен Брэссак («Дом моих кошмаров»).

Продюсерами ленты стали Рэндалл Эмметт и Джордж Фурла. Ранее они работали над другими двумя фильмами с участием Гибсона — «Силой стихии» и «Днем курка». «Hot Seat» выйдет в кинотеатральный прокат 1 июля.

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